Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 gündür artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

Son olarak bugün saat 12.35'te Kandilli'de yer alan verilere göre 5.1 büyüklüğünde; AFAD verilerine göre ise 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi.

"EN BÜYÜK ARTÇI DEPREMDİ"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi" dedi.

Prof. Dr .Ercan ayrıca, "Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.