Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin alacağı karnelere dair yeni kararı 81 ile gönderdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kapsamında hayata geçirilecek olan uygulama 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine karnenin yanı sıra 'gelişim raporu' da verilecek.

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla resmi yazı 81 ile gönderildi. Bu uygulama ile öğrencilerin akademik, beceri temelli ve sosyal-duygusal gelişimlerinin somut verilerle öğrenci ve velilere sunulması hedeflenmekte.

AMAÇ BECELERİLERİN DEĞERLENDİRİLEMESİ

Okullara gönderilen yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğretim programlarının beceri temelli bir yapı üzerinde şekilleneceği, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içerdiği ifade edildi.

Yazıda, bu bileşenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde hayata geçirilmesi öğrenci tarafından ne ölçüde edinildiğinin belirlenmesi ve bu sürecin somut verilerle öğrenci ve velilere sunulmasının, öğretim programlarının işlevsel bir şekilde uygulanması açısından büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Yeni uygulamada yapılacak gelişim raporları aracılığıyla velinin öğrencisinin öğrenme sürecindeki ilerlemesini düzenli olarak takip edebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleriyle desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı biçimde belirlenmesine imkan tanındığı ifade edildi.

SADECE KARNE VERİLMEYECEK

Yeni uygulamanın okul-veli işbirliğini güçlendirerek öğrencinin gelişiminin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadan bütüncül biçimde desteklenmesini sağladığının altı çizildi. Bu doğrultuda 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim/gelişim raporu, ilkokul birinci sınıftan başlamak üzere gelişim raporu verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Ayrıca yazıda, öğrencilerin derse özgü becerilerinin izleneceğine yönelik sürecin ilkokul 1 ve 2. sınıf düzeyinde devam ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra Eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında ortaokul 5, 6, lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine karne verilmeye devam edileceği ayrıca karneyle birlikte "gelişim raporu" verileceği belirtildi.