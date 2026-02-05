Türkiye’nin ilk Türk kadın buz yüzücüsü, 6 kez Dünya Şampiyonu ve buzlu suda en fazla duran sporcu olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi Deniz Kayadelen, European Ice Swimming Championships’te 2 günde 2 altın madalya kazandı.

İtalya’nın Molveno kentinde düzenlenen, 550 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda yarışlar 1°C ısıdaki soğuk suda gerçekleşti. Kayadelen, 100 m Kelebek (yaş kategorisi) ve 250 m Serbest yarışlarında iki günde iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

'İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Geçtiğimiz yıl hamileyken Dünya Şampiyonu olan Deniz Kayadelen, bu yıl ise 5 aylık bir anne olarak yeniden zirveye çıktı. Şampiyona boyunca bu kez yalnızca rakipleriyle değil, uykusuz gecelerle, anneliğin sorumluluğuyla ve bedenin sınırlarıyla yarıştı. Uykusuz geceler, süt sağma ve beneğini emzirme düzeni, bedensel yorgunluk ve zihinsel baskıyla mücadele eden Kayadelen, tüm bu zorluklara rağmen 1 derecelik suda yarışarak büyük bir başarıya imza attı ve bir çok sporcu ve sporsevere ilham kaynağı oldu.

Şampiyonaya bu kez kızıyla birlikte gelen Kayadelen, kazandığı madalyaları kızına hediye etti. Yüzüşünü ise tüm kadınlara, annelere ve gelecek nesillere adadı.

'BÜTÜN KULAÇLARIMI TÜRK KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN ATTIM'

“Be limitless - Limitlerin ötesinde mucizeni gerçekleştir” diyen Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporcusu Kayadelen yarışlardan sonra şöyle konuştu:

"İki günde iki altın madalya aldım. Dün 100 kelebek yüzdüm ve yaş kategorimde altın madalya aldım. Bugün 250 serbest yüzdüm ve tekrardan altın madalya aldım ve finallere kaldım. Su 1 derece, dışarısı eksi derecelerde. Elim ayağım kesildi, nefesim kesildi ve taze anne olarak uykusuz gecelere rağmen Türk kadınının gücünü göstermek adına, yeni nesillere ilham olmak adına bütün kulaçlarımı sizler için attım. Ve çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye’yi bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim”

Buzlu suda yüzmenin dünya çapındaki öncü isimlerinden Deniz Kayadelen, IISA Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele etti. Beş aylık bir anne olan milli sporcu, annelikle sporu bir arada yürüterek kadınlara ve annelere ilham olmaya devam ediyor.

'ANNELİK KARİYERE ENGEL DEĞİL'

6 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve Manş Denizi’ni geçen beşinci Türk kadını olan Kayadelen, doğum sonrası kısa sürede yeniden uluslararası arenaya dönerek kararlılığı ve disipliniyle dikkat çekti. Ekstrem koşullarda sergilediği performansın ötesinde, bu dönüşüyle “annelik kariyerin sonu değil” mesajını verdi.