Türkiye’de yoksulluk ne kadar gizlenmeye çalışılsa da artıyor. Aile Bakanlığı, daha önce düzenli olarak yardım miktarı ve yararlanan çocuk sayısını açıklıyordu. Yoksulluk ve yardım yapılan çocuk sayısı artınca, veriler de gizlenmeye başladı.

178 BİN 431’E YÜKSELDİ

SÖZCÜ 2025 yılının ilk yarısında sosyal ve ekonomik destek (SED) desteği alan çocuk sayısına ulaştı. Bu yılın mayıs ayı itibarıyla 178 bin 431 çocuğa yardım yapılıyor. Mayıs ayında bu çocukların ailelerine toplam 1 milyar 227 milyon lira ödeme yapıldı.

Yoksul çocukların sayısı 2024 Aralık’ta 170 bin olmuştu. 5 ayda 8 bin yoksul çocuk daha eklendi. Bu yılın başında 7 bin 94 lira olan SED yardımı temmuz ayından itibaren, 8 bin 198 liraya yükseltildi. Yardım yapılan çocuk sayısı 2018 yılında 122 bin 489 iken, 2020’de 129 bin 422’ye, 2023 yılında 164 bin 995’e, 2025 mayıs ayında ise 178 bin 431’e yükseldi.