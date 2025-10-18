Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Kamerunlu golcü, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar’ın, sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için bugün Bakü’ye gittiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Parladı, Hatayspor’da Mücadele Etti

Kariyerinde önemli izler bırakan deneyimli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 117 maçta 60 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerden biri haline gelen Aboubakar, Hatayspor döneminde ise 28 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.

5 Ay Sonra Yeşil Sahalara Dönüyor

Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 aydır kulüpsüz olan Kamerunlu futbolcu, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Neftçi Bakü ile yapılacak bu anlaşma, Aboubakar’ın kariyerinde yeni bir sayfa açacak.