Orta Doğu, İran ile ABD-İsrail ittifakı arasındaki gerilimin topyekün bir bölgesel savaşa evrilme riskini tartıştığı kritik bir süreçten geçiyor. Tahran yönetiminin bölgedeki Amerikan askeri varlığına ve İsrail’in stratejik derinliğine yönelik hamleleri, küresel askeri dengeleri sarsacak yeni bir boyuta ulaştı.

Bu gerilimin en sarsıcı öreneği ise, Katar’daki stratejik bir ABD tesisinden gelen haberle patlak verdi.

ABD'NİN ORTADOĞU'DAKİ GÖZÜ KÖR OLDU

Katar Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin Al Jazeera’ye yaptığı özel açıklamaya göre, Katar’ın kuzey kesiminde konuşlu bulunan ve ABD’nin bölgedeki füze savunma mimarisinin kalbi sayılan devasa radar kompleksi İran füzeleri tarafından hedef alındı.

Yapılan açıklamada, yaklaşık 1.1 milyar dolar değerindeki AN/FPS-132 Blok 5 Erken Uyarı Radarı’nın tam isabetle vurulduğu teyit edildi. Kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) fırlatıldığı andan itibaren tespit etme yeteneğine sahip olan bu sistemin devre dışı kalması, bölgedeki ABD ve müttefik kuvvetlerinin erken uyarı kabiliyetinde kritik bir boşluk yarattı.

5 BİN KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR

Vurulan radar sistemi, sıradan bir izleme aracı olmanın çok ötesinde, 5 bin kilometreyi aşan menziliyle uzaydaki uydulardan en gelişmiş füze sistemlerine kadar her türlü tehdidi milimetrik hassasiyetle takip edebiliyordu. UHF bandında çalışan bu dev yapı, özellikle bölgedeki THAAD ve Patriot bataryalarına veri sağlayan temel merkez konumundaydı.

Savunma analistleri, bu kaybın bölgedeki füze kalkanını "körleştirebileceğini" ve İran’ın füze hassasiyetinin, sistemin koruma katmanlarını nasıl aştığının büyük bir soru işareti yarattığını belirtiyor.