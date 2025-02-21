Apple'ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı telefonu iPhone 16e tanıtıldı. Fiyatına göre yüksek donanım özellikleriyle ön plana çıkan telefonun dünyada oldukça çok satış rakamlarına ulaşması beklenirken, kullanıcılar şimdiden tek bir özelliğinden dert yandı.

ABD'de 599 dolardan satılan telefonun, Türkiye satış fiyatı ise 47 bin 999 TL olarak açıklandı. 6 çekirdekli A18 işlemcisi kullanılan yeni iPhone 16e, bu işlemcisi sayesinde bir zamanların popüler telefonu iPhone 11'den yüzde 80 daha hızlı.

ÖN SİPARİŞ TARİHİ, NE ZAMAN ALINABİLECEK?

iPhone 16e'nin ön sipariş tarihi ise 21 Şubat olarak açıklandı. 28 Şubat'ta ise dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa çıkacak.

"5 BİN LİRALIK TELEFONDA OLAN ÖZELLİK YOK"

Fiyat-performans konusunda potansiyel kullanıcılarının beğenisini kazanan bu model, bir özelliğiyle oldukça eleştirildi. 6.1 Super Retina XDR ekranla gelecek telefonun ekran yenileme hızının 60 Hz olması, tepkilere sebep oldu. Kullanıcılar, sosyal medyada "5 bin TL'lik telefonda bile 120 Hz ekran var. 10 katı eden telefonda 60 Hz ekran var" şeklinde tepkilerini dile getirdi.