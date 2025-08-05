Gökyüzü bu hafta Yengeç, Yay, Balık, Akrep ve Başak burçları için cömert davranıyor.

Venüs ve Jüpiter'in şans ve bolluk getiren kavuşumu yaklaşırken, Kova burcundaki Dolunay hedefleri netleştiriyor ve farkındalık kazandırıyor.

İşte bu beş burcu hafta sonunda evrenden gelecek sürpriz hediyelere hazırlayan astrolojik etkiler...

Yengeç

Yengeçler için bu hafta, adeta taze bir başlangıç niteliğinde. Özellikle duygusal ve finansal konularda yüzünüzü güldürecek olumlu gelişmeler kapıda.

Kariyerinizde önemli toplantılar ve size ilham verecek sohbetler gündeme gelebilir, bu da içsel bir aydınlanma yaşamanızı sağlayabilir.

Kendinizle olan bağınızı güçlendirmenin tam zamanı; işe kendinize daha fazla şefkat ve nezaket göstererek başlayın. Hafta sonuna doğru Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, uzun süredir ertelediğiniz hedefleri yeniden görmenizi sağlayacak.

Bu enerjiyi, verimli çalışmaya ve finansal disiplin oluşturmaya odaklanmak için kullanabilirsiniz. Gökyüzünün güçlü ikilisi Jüpiter ve Venüs, size daha fazlasını hak ettiğinizi fısıldayacak. Unutmayın, büyük hayaller kurmaktan ve cesur adımlar atmaktan korkmamak, bu haftanın anahtarı olacak.

Yay

Yay burçları için haftanın en önemli olayı, şans ve bolluk gezegeni Venüs ile yönetici gezegeniniz Jüpiter'in etkileşime girmesi olacak. Bu kavuşum, hayatınızda bir iyileşme süreci başlatırken, değerlerinizi gözden geçirme ve önceliklerinizi yeniden belirleme fırsatı sunuyor.

Haftanın başında Ay'ın sizin burcunuzda olması, iletişim trafiğinizi artıracak ve macera duygunuzu tetikleyecek. İlerleyen günlerde Ay'ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte odak noktanız maddi konulara kayacak ve finansal refahınıza yönelik somut adımlar atma gücü bulacaksınız.

Kova burcundaki Dolunay ise yaratıcılığınızı ateşleyerek yeni projelere ilham verecek. Merkür'ün durağan pozisyondan çıkıp ileri harekete geçmesi, büyük ölçekli bir işe başlama konusundaki kararlılığınızı pekiştirecek.

Balık

Balık burçları için sakin ve pozitif bir hafta öngörülüyor. Dönemin başında Yay burcundaki Ay, moralinizi yükseltirken mevcut hedeflerinize bambaşka bir açıdan bakma fırsatı sunacak.

Bu hafta, sonuç odaklı olmak yerine sürecin tadını çıkarmaya ve daha sakin adımlarla ilerlemeye odaklanın. Oğlak burcundaki Ay'ın etkisiyle kişisel gelişim ve öğrenme konularında enerjinizi nereye yönlendirmeniz gerektiğini daha net göreceksiniz.

Mars'ın Başak burcundan ayrılması, özellikle ikili ilişkilerde üzerinizde hissettiğiniz baskıyı azaltacak ve ruhsal uyumu yeniden yakalama şansı verecek. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp hayatın basit güzelliklerinin tadını çıkarma zamanı. Haftanın ilerleyen günlerinde yakınlaşacak olan Venüs ve Jüpiter, içsel enerjinizi yükselterek aşka ve mutluluğa olan inancınızı tazeleyecek.

Akrep

Akrepler için derin bir içsel dönüşüm haftası başlıyor. Haftanın ilk günleri, Mars ile Satürn arasındaki karşıt açı nedeniyle biraz çalkantılı geçebilir. Ancak hafta sonuna doğru Jüpiter ve Venüs'ün yaklaşan olumlu etkileşimi ve Kova burcundaki Dolunay sayesinde her şey hızla dengeye oturacak.

Dolunay, size kendinizi daha sağlam ve güçlü hissetme, potansiyelinizi fark etme ve sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirme imkanı tanıyacak. Yönetici gezegeniniz Plüton dönüşüm süreçlerini tetiklerken, Venüs ve Jüpiter'in pozitif enerjileri doğru yolda kalmanıza yardımcı olacak. Bu hafta kabuğunuzdan çıkın ve yeni şeyler deneyin; zira bu dönem, hem ufkunuzu genişletmek hem de ilişkilerinizi derinleştirmek için ideal bir zaman dilimi.

Başak

Başak burçları için hafta harika bir haberle başlıyor: Mars'ın 6 Ağustos'ta burcunuzdan ayrılmasıyla birlikte üzerinizdeki gerginlik bulutları dağılıyor. Bu geçiş, kendinize yönelik acımasız eleştirileri bırakmanıza ve güçlü yönlerinizi yepyeni bir gözle görmenize yardımcı olacak.

Kova burcundaki Dolunay, size kişisel bakımın ve kendinize özen göstermenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatacak. Dinlenmek ve enerjinizi yeniden toplamak için güçlü bir arzu duyabilirsiniz. Vücudunuzun sinyallerine kulak verin ve kendinizi aşırı yormaktan kaçının. Venüs ve Jüpiter'in yaklaşan uyumlu açısı, hayatınızda yeni bir dönemin başladığının sinyallerini verecek; bu dönem çok daha yumuşak, keyifli ve ilham dolu olacak.