LaLiga’da Barcelona, Serie A’da Milan ve Ligue 1’de Lens haftayı lider tamamladı. Premier Lig’de Arsenal, Bundesliga’da ise Bayern Münih zirvedeki yerini korumayı başardı.

Barcelona, 3 Golle Liderlik Koltuğuna Oturdu

LaLiga’nın yeni lideri Barcelona, sahasında Alaves’i Lamine Yamal ve Dani Olmo’nun (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Real Madrid ise Girona deplasmanında 1-1’lik skorla sahadan ayrılarak üst üste üçüncü beraberliğini yaşadı ve liderlikten oldu. Milli futbolcu Arda Güler, mücadelede ilk 45 dakikada forma giydi.

Formda Villarreal ve Atletico Madrid de haftayı galibiyetle kapattı. Villarreal, Real Sociedad’ı deplasmanda 3-2 yenerek art arda 5. kez kazandı. Atletico Madrid ise evinde Real Oviedo'yu 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

14 hafta sonunda Barcelona 34 puanla zirvenin yeni sahibi olurken, Real Madrid 33, Villarreal 32 ve Atletico Madrid 31 puanla Katalan ekibini takip etti.

Serie A’da Milan, Roma’nın Kaybını Fırsata Çevirdi

Serie A’da haftanın kazananı Milan oldu. Lazio’yu Rafael Leao’nun golüyle 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, Roma'nın mağlup olduğu haftada liderliği ele geçirdi.

Haftanın öne çıkan maçında Napoli, deplasmanda Roma’yı 1-0 mağlup etti. Konuk ekipte milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika forma giydiği Inter, Pisa deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Juventus ise Cagliari’yi, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk takımda Semih Kılıçsoy 81. dakikada oyuna dahil oldu.

13 hafta sonunda Milan ve Napoli 28’er puana ulaştı; averajla Milan liderliğe yerleşti. İki takımı 27’şer puanla Inter ve Roma izledi.

Ligue 1’de Zirve Değişti: Lens Liderlik Koltuğunda

Ligue 1’in yeni lideri Lens oldu. Angers deplasmanında Florian Thauvin’in golleriyle 2-1 kazanan Lens, hem çıkışını sürdürdü hem de art arda 4. galibiyetine ulaştı.

Monaco karşısında 1-0 yenilen Paris Saint-Germain, 8 hafta sonra mağlubiyet yaşadı ve liderliği Lens’e kaptırdı.

Olimpik Marsilya ise evinde Toulouse ile 2-2 berabere kalarak kritik puan kaybetti.

Milli kaleci Berke Özer’in görev yaptığı Lille, Le Havre deplasmanında 1-0 kazanmayı başardı.

14 hafta sonunda Lens 31 puanla zirveye yerleşirken, PSG 30, Marsilya 29 ve Lille 26 puanla sıralandı.

Premier Lig’de Arsenal Durmuyor

Haftanın dikkat çeken maçında Arsenal, Chelsea deplasmanından Trevoh Chalobah ve Mikel Merino’nun karşılıklı golleriyle 1-1’lik skorla döndü ve liderliğini sürdürdü.

Manchester City, Leeds United’ı 3-2 mağlup ederken; Aston Villa, Wolverhampton’ı 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Nottingham Forest deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyette 90 dakika sahada kaldı.

Bournemouth’ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Sunderland deplasmanında son 10 dakika görev aldığı maçta takımı 3-2 yenildi.

Liverpool ise West Ham United’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek iki haftalık kötü gidişe son verdi.

13 hafta sonunda Arsenal 30 puanla zirvede yer alırken, Manchester City 25 puanla takip etti. Chelsea ve Aston Villa ise 24’er puana ulaştı.

Bundesliga’da Bayern Münih Hata Yapmadı

Bundesliga’nın lideri Bayern Münih, sahasında St. Pauli’yi Raphael Guerreiro, Luis Diaz ve Nicolas Jackson’ın golleriyle 3-1 mağlup ederek koltuğunu korudu.

Zirve takipçilerinden Leipzig, Borussia Mönchengladbach deplasmanından 0-0’lık beraberlikle döndü ve son 3 haftada ikinci kez puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 2-1 mağlup etti.

Köln forması giyen milli oyuncu Cenk Özkacar, Werder Bremen deplasmanında alınan 1-1’lik beraberlikte 74 dakika oynadı.

Hoffenheim ise Ozan Kabak’ın 72. dakikada oyuna girdiği maçta Augsburg’u 3-0 mağlup etti.

12 hafta sonunda Bayern Münih 34 puanla liderliğini sürdürürken, Leipzig 26 ve Borussia Dortmund 25 puanla takibini devam ettirdi.