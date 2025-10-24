Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Türkiye genelinde ilaç temininde ciddi bir kriz yaşandığını belirterek, “Şu anda piyasada bulunamayan ilaç sayısı resmî rakamların çok üzerinde” dedi.

Sendika açıklamasına göre, son bir yılda ilaç yokluğu daha da artarak vatandaşların tedaviye erişimini zorlaştıran ciddi bir boyuta ulaştı.

Kur farkı krizin temel nedeni

İlaç sıkıntısının temelinde, sabit tutulan avro kuruyla güncel döviz kuru arasındaki büyük fark bulunuyor. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan sabit avro kuru hâlâ 21,67 lira seviyesinde. Oysa güncel kur 48,76 liraya ulaşmış durumda. Bu fark nedeniyle firmalar ilaç ve hammadde ithalatını kısıtlıyor, depolar ise sevkiyatı yavaşlatıyor. Yeni sabit avro kuru ise ancak şubat ayında güncellenecek.

Hastalar ilaç için eczane eczane geziyor

Saydan, bir yıl öncesine göre ilaç bulunurluğunun ciddi biçimde azaldığını vurguladı:

“Kanser, diyabet, tansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda büyük bir yokluk var. Kemoterapi ilaçları, insülinler, tansiyon ve kalp ilaçları, çocuklar için ateş düşürücüler ve grip ilaçları şu anda eczanelerde en zor bulunan ürünler arasında.”

Saydan’a göre, sabit avro kurunun gerçek kurun yarısı seviyesinde kalması, özellikle ithal ilaç ve hammadde getiren firmaları piyasaya ilaç vermekten caydırıyor.

TEİS’ten iki çözüm önerisi

Saydan, her yıl tekrarlanan bu sorunun çözümü için iki aşamalı öneri sundu:

Kısa vadede: Sabit avro kurunun, şubat ayı beklenmeden güncel seviyeye çıkarılması.

Uzun vadede: Mevcut ilaç fiyatlandırma sisteminin köklü biçimde değiştirilmesi.

“İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre uygulanan mevcut model ekonomik gerçeklerin çok gerisinde kaldı,” diyen Saydan, döviz kuruna dayalı mevcut sistemin yerine enflasyon bazlı, güncel ekonomik koşullara duyarlı bir modelin getirilmesi gerektiğini vurguladı.