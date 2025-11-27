İstanbul Bağcılar'da 24 Kasım’da Plevne Parkı'nda bulunan oyuncak motosiklete binen beş ilkokul öğrencisi çocuğun elektrik akımına kapılması tartışmalara neden oldu.

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından beş çocuğu çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken AKP’li Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

İHMALLER TEK TEK SIRALANDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan tespit raporu ortaya çıktı

24 Kasım 2025 tarihinde Plevne Parkı’nda polis eşliğinde yapılan tespitlere yer verilen raporda şu ihmaller sıralandı:

• Çarpılma olayının iddia edildiği park işletmecisine ait oyun makinelerinde yapılan tespitte, basketbol sahasının yanında bir adet jetonlu araba, bir adet jetonlu motor ve bir adet jetonlu boks makinesi olarak, toplamda üç cihazın bu hatta bağlı olduğu tespit edilmiştir.

• Basketbol sahasının yanındaki oyun makinelerinin tamamı bir grup prize bağlanmıştır. Bu grup priz, dış mekan bir buat kutusu içerisine yerleştirilmiştir. Buat kutusunun kapağı dört adet yıldız başlı vida ile kapatılmıştır. Bu kapak açılmadan prize ulaşılamaz, fiş takılamaz veya çıkarılamaz.

• Sigorta kutusu kapaksız ve mühürsüzdür. Tamamen açık konumdadır. Herhangi bir uyarıcı levha bulunmamaktadır.

• Bu hat üzerinde hayat koruma rölesi, yangın koruma rölesi ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.

• Oyun makinelerine giden hattın pano ucundan toprak hattı kesilmiştir ve bağlı cihazların topraklama bağlantısı bulunmamaktadır.”

KAÇAK AKIM RÖLESİNİN FİYATI SADECE 500 TL

Parkta bulunmayan kaçak akım rölesi fiyatının internet sitelerinde 500 TL ile 4 bin TL arasında satıldığı görüldü.