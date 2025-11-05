ABD Başkanı Trump ile 32 ülkenin devlet başkanları 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’daki NATO Zirvesi’nde buluşacak. Atatürk tarafından 1935’te açılan ve bugüne kadar askeri amaçla kullanılan Etimesgut Havalimanı da bu toplantı için hazırlanıyor. Zirveye ‘Air Force One’ ile gelecek Trump ile diğer başkanların uçakları Etimesgut Havalimanına inecek. Ancak mevcut pistin uzunluğu 2 bin 800 metre. Trump’ın uçağı ise iniş için daha uzun piste ihtiyaç duyuyor.

KONUK EVİ VE VİP SALON

Beştepe zirvesi için şimdiden hazırlıklar başladı. Etimesgut Askerî Havaalanı dönüşüm sürecine girdi. İşletmesi de DHMİ’ye verildi. Yeni düzenlemeyle apronlar büyütülecek, pist uzunluğu ve genişliği artırılacak, her tür uçağın iniş ve kalkışına imkan sağlanacak. Alan VIP ve devlet protokol uçaklarının kullanımına açık olacak. Şeref Salonu ve Devlet Konukevi de inşa edilecek. Devlet başkanları, başbakanlar burada karşılanıp ağırlanacak ve uğurlanacaklar.

Askerî Havalimanının dönüşümü için 2 milyar 96 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. Planlanan toplam harcama ise 6 milyar 67 milyon TL olarak hesaplandı. 21 Ağustos’taki ihaleyi de Sera Yapı kazandı. Sözleşmeye göre, inşaat zirveden bir ay önce 15 Haziran 2026’da tamamlanacak. Havalimanına giden yollar da gözden geçirildi ve yenilenmesine karar verildi. Bu amaçla yapılan ihaleyi de 3 milyar 971 milyon 364 bin 409 TL’lik bedelle SNH İnşaat kazandı.

32 ÜLKENİN BAŞKANI

Ankara’da gelecek yıl yapılacak NATO zirvesine, ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Almanya, Çekya, İspanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Finlandiya, Makedonya, İsveç, Hırvatistan ve Karadağ devlet ve hükümet başkanları katılacak. 36. NATO Zirvesi’nde gündem güvenlik olacak.