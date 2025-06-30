Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ilaçların SGK geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

İktidara geldiklerinde sağlıkta sorunlar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı; şimdi neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık. 2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha önce SGK geri ödeme kapsamına alınan ilaçları da anımsatarak şunları söyledi:

"Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık.

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. 48 bin kanser hastamız için anlamlı bir adım atıyoruz.

Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı."

IŞIKHAN: GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ SAYI 784'E YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın açıklamalarını anımsatarak şu ifadelere yer verdi:

"Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak."