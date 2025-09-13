CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilip yönetimin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na devredilmesi istemiyle açılan ‘mutlak butlan’ davasında sona yaklaştıkça çok sayıda senaryo gündeme geldi. Özellikle beş farklı senaryo üzerinde duruluyor. İki ana senaryo kararın 15 Eylül’de çıkması ile kararın ertelenmesi üzerine yoğunlaşıyor.

ERTELEME KRİTİK

Mahkemenin vereceği kararda ‘tedbir’ düğümü çözecek. Eğer mahkeme butlan kararını tedbirli vermez ise mevcut yönetim görevinde kalacak. Kararı kasım sonuna ertelerse dava gerekçesi ortadan kalkacak. Genel Merkez bu iki ihtimal üzerinde duruyor. Eğer illa ki bir butlan kararı verilecekse de işin çağrı heyetine bırakılması gerektiği belirtiliyor. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması ve Kılıçdaroğlu’nun göreve dönme olasılığının daha yüksek olduğu beklentisi var. Bu beklentinin arkasında iktidarın hukuk üzerinden yaptığı siyasi baskısı, ana muhalefet partisini bölmek ve dönüştürmek istediği yorumlarının yanı sıra bugüne kadar CHP’nin yaptığı itirazlara karşı verilen mahkeme kararları mutlak butlanı işaret ediyor.

Bu kararlar arasında CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu kayyum kararı ile ilgili CHP’nin itirazını reddetmesi, Anayasa Mahkemesi’nin görevsizlik başvurusunu reddetmesi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. Mutlak Butlan talebiyle açılan dava 30 Haziran’daki duruşmada karar vermek yerine duruşmayı erteledi. Dava 15 Eylül’de görülecek.

CHP’NİN GELECEĞİ 15 EYLÜL’DEKİ KARARLA BELLİ OLACAK

1 - 15 Eylül’de mahkeme mutlak butlan ve tedbir kararını aynı anda verebilir. Kılıçdaroğlu ve eski Parti Meclisi üyeleri geri döner

2 - Mutlak butlan çıkıp tedbir olmazsa genel merkez üst mahkemeye başvurur. İstinaf ve Yargıtay yıllarca sürebilir. Kılıçdaroğlu dönemez.

3 - Sadece tedbir çıkarsa yönetim çağrı heyetine devredilir. Mevcut yönetim devam eder, çağrı heyeti 45 gün

içinde kurultaya gider.

4 - Dava Kasım sonuna kalırsa butlan riski ortadan kalkar. Çünkü kurultay yapılınca dava konusu delegelerin görevi biter, şikayet şartları kalkar.

5 - Savunmaları değerlendirme gerekçesiyle 4-5 günlük bir erteleme olması durumunda mutlak butlan kararı yine de verebilir.

CEVAP BİLE VERMEDİ GÜLÜMSEYİP GİTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinden çıktığı sırada gazetecilerle karşılaştı. Kılıçdaroğlu’na, Özgür Özel’in çağrısı soruldu. Yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu gülümsemekle yetindi. Özel, Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunarak “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” demişti.

TEKİN DÜN DE GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün de partinin Sarıyer’deki eski il binasına gitti. Tekin “Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz” diye konuştu. Tekin, gazetecilerin de vatandaşların da binaya girebileceğini söyledi.