Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca paylaşılan İBB iddianamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

'GİZLİ TANIK ÜZERİNDEN BİR ŞEYLER YAPMIŞLAR AMA İDDİANAMEDE YOK'

Tezcan’ın aktardığına göre iddianamede ifadeleri yer almayan gizli tanıklar; Meşe, Kartal, Şahin, Ladin ve Maun.

Tezcan ayrıca “Şüpheliden birisi demiş ki, ‘Gizli tanık Kartal’ın hakkımdaki ithamları yalandır, doğru değildir.’

Yani gizli tanık Kartal üzerinden bir şeyler yapmışlar ama iddianamede yok” bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iddianamedeki gizli tanık ifadelerinin çelişkilerini açıklamıştı. Özel, Meşe isimli gizli tanığın iddianamede yer almadığını aynı ifadelerin İlke diye birine verdirildiğini söylemişti.

Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beyefendiler iddianameyi yaparken Meşe’nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan’a ve arkadaşlara sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok, Meşe yok. Yerine İlke’yi koymuşlar. 31 Mart’ta İlke yoktu. Şimdi diyor ki ‘18 Kasım 2024’te İlke ifade verdi. Meşe’nin çektiği ifadeleri İlke’ye şarj etmişler. O yalanları ‘İlke’ diye yazmışlar, nasıl bir suçüstü yakalanmışlar."

İddianamede yer alan gizli tanıkların isimleri şöyle:

Meşe, Doğan, İlke, Çınar, Rüzgar, Maun, Gürgen, Mimoza, Köknar, Sekoya, Zeytin, Martı, Kartal, Şahin, Ladin.