Barcelona ile Real Madrid’i karşı karşıya getiren, İspanya Süper Kupa finalinde gülen taraf Barcelona oldu. Milli yıldız Arda’nın 68’inci dakikada oyuna girdiği maçı 3-2 kazanan Katalan ekibi kupanın sahibi oldu. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan El Clasico'da Arda Güler, takımının 90+5. dakikada kaçırdığı gol sonrası adeta çılgına döndü. Barcelona'da Frenkie de Jong, 90+1. dakikada Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappe'ye yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetti. Barcelona maça; Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric, Balde, De Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Lewandowski ilk 11’i ile çıktı. Milli futbolcu Arda Güler’in yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada Real Madrid ise; Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Gonzalo’dan oluşan 11’le sahada dizildi. Karşılaşmanın 36’ncı dakikasında Raphinha orta sahada kazanılan top sonrası ceza sahasına girdi. Kaleyi gördürdüğü anda sol ayağıyla yerden sert vuran Brezilyalı yıldız takımını öne geçiren golü attı: 1-0. İlk yarının 2’nci uzatma dakikasında Vinicius Junior topla ceza sahasına girdi, sağ ayakla uzak direğe yerden vuruşu skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golden 2 dakika sonra 45 4’üncü dakikada Barcelona atağında Robert Lewandowski, Pedri'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluştu ve takımını yeniden öne geçiren golü attı: 2-1. Ancak 45 6’ıncı dakikada sağ taraftan Rodrygo'nun kullandığı kornerde Huijsen'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Gonzalo gole çevirdi: 2-2. 68’inci dakikada Real Madrid'de Valverde’nin yerine milli yıldız Arda Güler oyuna girdi. 73’üncü dakikada Barcelona atağında ceza sahası ön çizgisinde Raphinha’nın vuruşu defansa çarparak ağlarla buluştu: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 3-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.