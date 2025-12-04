Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 1’inci Lig temsilcisi Arca Çorum FK’yı deplasmanda 5–0 yenerek gruplara kaldı.
3’üncü dakikada Ümit’in derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ogundu, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
7’nci dakikada Alanyaspor atağında arka direğe yapılan ortada topa iyi yükselen Mounie’nin kafa vuruşunda kaleci Ahmet topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.
10’uncu dakikada Baran’ın pasıyla buluşan Mounie, penaltı noktasından kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
22’nci dakikada savunma arkasına gönderilen derinlemesine pasa Çınar hareketlendi ancak ceza sahası içi solundan kaleye çektiği şutu kaleci Victor kurtardı.
33’üncü dakikada Baran’ın kullandı köşe vuruşunda savunma topu kafa ile uzaklaştırdı. Baran dönen topu kontrol etti ve tekrar ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Mounie’nin kafa vuruşunda Alanyaspor farkı 3'e çıkardı: 0-3.
38’inci dakikada Fatih’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mounie’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 4-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
76’ncı dakikada Semih orta alandan kazandığı topla yay gerisinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
85’inci dakikada Güven’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mounie’nin şutunda skoru belirleyen gol geldi: 0-5.
Karşılaşma Corendon Alanyaspor’un 5-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)