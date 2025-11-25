Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. 1 Aralık’a yalnızca 5 gün kaldı. Tapu sahiplerinin bu süre içinde ödeme yapmaması halinde yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Uzmanlar, son gün telaşına düşmeden e-Devlet veya bağlı olunan belediyeden hızlıca borç sorgulaması yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

-Vatandaşlar iki yöntemle borçlarını kontrol edebiliyor:

-e-Devlet üzerinden hızlı sorgulama

-Belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alma

Sisteme işlenen gecikmelerde faiz günlük olarak işlediği için kontrolün erken yapılması öneriliyor.

2026’DA VERGİ ARTIŞLARI İÇİN MECLİS HAZIRLIKTA

Emlak vergisinde aşırı artışların önüne geçmek adına 2026 yılı için yeni düzenlemelerin Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Bu nedenle 2025 ve 2026’daki hak ve yükümlülükler birçok vatandaş için kritik önem taşıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisi muafiyeti belirli grupları kapsıyor. İşte o kişiler:

-Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

-Sadece emekli maaşıyla geçinen emekliler

-Engelliler

-Gaziler

-Şehitlerin dul ve yetimleri

EMEKLİLER İÇİN ‘ÇALIŞMAMA’ ŞARTI

Emekliler muafiyetten yararlanabilmek için aktif iş hayatında bulunmamalı.

Çalışmaya devam eden veya ticari faaliyeti bulunan emekliler muafiyetten yararlanamaz.

İş hayatının tamamen sonlandırılması halinde muafiyet devreye girer.

Ayrıca geçen yılki mevduat faizi ve temettü gibi gelirlerin toplamının 230 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

YENİ EMEKLİLERİN MUAFİYETİ 2026’DA BAŞLAYACAK

Bu yıl emekli olanlar, 2025 yılına ait emlak vergisini ödemek zorunda. Muafiyet hakları 2026’dan itibaren geçerli olacak.

KİRAYA VERİLEN TEK EVDE MUAFİYET DETAYI

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren önemli bir ayrım bulunuyor:

- Muafiyet Var

Tek evini kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar, muafiyetten yararlanmayı sürdürebiliyor.

- Muafiyet Yok

Tek evini kiraya verip kira ödemeden (lojman, aile yanında vb.) oturanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

SATILAN EVDE VERGİYİ KİM ÖDER?

Bu yıl satılan evlerde vergi yükümlülüğü:

-Bu yılki vergiyi eski sahibi öder.

-Yeni alıcı için vergi ödeme 2026’da başlar.

Yeni tapu sahiplerinin yıl bitmeden belediyeye bildirim yapması gerekiyor. Tapu tescili yılın son üç ayında yapıldıysa, tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılabiliyor. Süresinde bildirim yapmayanlara ceza uygulanıyor.

5 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE BAŞLADI

Tapu sahipleri için geri sayım başladı. 5 gün içinde emlak vergisi ödemesi yapılmazsa gecikme faizi ve cezalar kaçınılmaz olacak.

Muafiyet kapsamına girenlerin ise şartlarını dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Ödeme yükümlülüğünü doğru takip eden vatandaşlar hem faiz hem de ceza yükünden kurtulabiliyor.