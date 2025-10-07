Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak düzenleme ile trafik cezalarında kapsamlı değişikliklere gidilecek.



Birçok para cezasında artışın yanı sıra, çeşitli ihlal türlerinde sürücülerin trafik belgeleri uzun süreli olarak askıya alınabilecek. Düzenlemenin detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle okul ve hastane önlerindeki hız limitlerine uymayan sürücülere yönelik sert yaptırımların olacağına işaret etti.

HIZ SINIRINI 76 KM AŞANIN EHLİYETİ ALINACAK



Yerlikaya, hız limitinin aşılması halinde uygulanan radar cezalarının 'aşırı hız' durumunda ehliyet iptaline dönüşeceğini belirterek, ayrıntıları şu şekilde sıraladı:



76 kilometre/saat hızla giden sürücülerin ehliyetine 30 gün el konulacak.

86 kilometre/saat hızla gidenlerin ehliyetine 60 gün el konulacak.

96 kilometre/saat hızla gidenlerin ehliyetine ise 90 gün el konulacak.

5 KEZ HIZ SINIRINI AŞAN PSİKİYATRİSTE GÖNDERİLECEK



Bir takvim yılı içerisinde 5 kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetinin iptal edileceğini ve göz doktoruna yönlendirileceğini belirten Yerlikaya, hız sınırının 5 ve üzerinde ihlal edilmesi halinde ise sürücülerin psikiyatri servisine yollanacağını belirtti.



CEP TELEFONUYLA ARAÇ KULLANANLAR YANDI



Cep telefonuyla araç kullananlara ilk seferde 5 bin TL, tekrarında 10 bin TL ceza verilecek. 3. kez olması halinde 30 günlüğüne ehliyete el konulacak.





