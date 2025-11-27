Konya’da yaşayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mert Pektaş, yalnızca 14 metrekarelik bir alanda kurduğu tesiste topraksız tarımla safran üretip ilk hasadını aldı. Üniversiteden mezun olduktan kısa süre sonra bu işe başlayan Pektaş, yüksek katma değerli ürün olan safranın bölgede alternatif bir gelir kapısı olabileceğini göstermek istedi.

Daha çok tahıl üretiminin yoğun olduğu Konya Ovası’nda çiftçilere yeni bir model sunma hedefiyle yola çıkan genç mühendis, kontrollü üretimle topraksız alanda hem kaliteyi hem sürdürülebilirliği yakalamayı başardı.

1000 METREKARE ALAN YERİNE 14 METREKARE YETTİ

Sarayönü ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi’nde kurduğu küçük tesiste 10 bin safran soğanıyla üretim yapan Pektaş, bu yöntemin arazi ihtiyacını neredeyse yok ettiğini vurguluyor. “Bu üretimi arazide yapmak isteseydik en az 1000 metrekare alana ihtiyacımız olacaktı. Şu an sadece 14 metrekarede aynı işi yapıyorum. Arazisi olmayan biri bile rahatlıkla bu işe başlayabilir” diyerek topraksız tarımın sunduğu fırsatları anlattı.

Kuraklığın etkisinin arttığı bir dönemde su tüketiminin düşük, verimin ise yüksek olması nedeniyle safranı tercih ettiğini söyleyen Pektaş, Türkiye’de hâlâ sınırlı üretilen bu ürünün ekonomik değerinin büyük olduğunu belirtti.

İLK HASATTA 250 GRAM ELDE ETTİ

Pektaş’ın kurduğu tesis, 10 bin soğan dahil yaklaşık 500 bin liraya mal oldu. Buna rağmen genç mühendis, yatırımı kısa sürede geri döndürebilecek bir potansiyel olduğunun altını çiziyor. İlk hasatta yaklaşık 250 gram safran elde eden Pektaş şimdi çoğaltma sürecine geçti. Safranın yanında ürettiği soğanları da satarak ek gelir sağladığını söyleyen Pektaş, bu ölçekteki bir tesisin yılda 1 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayabileceğini ifade etti.

DÜNYANIN EN PAHALI BAHRATLARINDAN BİRİ

Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safranın küçük alanda bile ciddi gelir getirdiğini hatırlatan Pektaş, “Başta deneme amaçlı başladım. Başarılı olunca bu işi büyütmeye karar verdim” dedi.

Bölge halkına yeni bir üretim kapısı göstermek istediğini dile getiren genç mühendis, safranın kolay ulaşılabilir bir yatırım olduğunu, maliyetinin sanıldığı kadar yüksek olmadığını vurguladı. Merak eden çok sayıda kişinin tesisine gelerek üretimi yerinde görmek istediğini belirten Pektaş, “Bu işi yapmak isteyenlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Küçük bir alan bile doğru yöntemle büyük kazanç sağlayabilir” diyerek ilgililere kapısının açık olduğunu söyledi.