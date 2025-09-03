Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.

Borsa kayıplar yeni günde de derinleşmeye devam ediyor. Bugün güne 11 bin 877 puandan başlayan borsa, 11.07'de yüzde 1,95 düşüşle 11 bin 645 puana geriledi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bankacılık endeksi ise sert kayıplar yaşıyor. Bankacılık endeksi yüzde 6'ya yakın kayıp vererek 14 bin 580 puana geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,33 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ağustos ayına ilişkin enflasyon verisine çevrildi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

AA Finans'ın 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre ağustosta aylık enflasyonun yüzde 1,79 olması bekleniyordu ancak TÜİK'in açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 2,04 yıllık ise yüzde 32,95 oldu

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.