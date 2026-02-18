Küresel gayrimenkul piyasasındaki fiyat dalgalanmaları ve alternatif yaşam alanı arayışları, Finlandiya’daki müstakil ada satışlarını yeniden gündeme taşıdı. Kuzey Avrupa’nın en geniş iç su ağlarından birine sahip olan ülkede, yaklaşık 100 bin Euro, yaklaşık 5.184.018 TL bandındaki bütçelerle şahsi ada sahibi olmanın mümkün olduğu belirtildi.

EMLAK PİYASASINDAKİ MEVCUT DURUMU

Finlandiya İstatistik Kurumu ve yerel emlak portallarından alınan verilere göre, özellikle Saimaa Gölü bölgesi ve Turku Takımadaları çevresinde, büyüklükleri 2 ile 10 dönüm arasında değişen adalar satış listelerinde yer alıyor. 5,1 milyon Türk Lirası seviyesindeki bu bütçe, Finlandiya piyasasında orta segment bir "hobi adası" yatırımı olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu bedel karşılığında satışa sunulan taşınmazların genel özellikleri şunlardır: Halihazırda inşa edilmiş geleneksel ahşap kulübeler. Kıyı şeridinde yer alan özel iskele ve sauna yapıları. Belediye onaylı sınırlı yapı izinleri.

TÜRKİYE'DE DAİRE FİYATINA EŞİT

Uzmanlar, yaklaşık 5,1 milyon TL tutarındaki bu bedelin Türkiye'deki büyükşehirlerdeki standart daire fiyatlarıyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekerek, alternatif yatırım alanına dikkat çekti.