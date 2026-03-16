Kanada merkezli madencilik devi Military Metals Corp, Slovakya’nın Trojarova bölgesinde yürütülen altın ve antimon projesinde, savunma ve teknoloji endüstrileri için "kritik" öneme sahip yüksek yoğunluklu maden yatakları tespit edildiğini duyurdu.

SONDAJ VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Trojarova Antimon-Altın projesi kapsamında gerçekleştirilen yedi yeni sondajın beşinde yüksek konsantrasyonda antimon, dördünde ise ekonomik değer taşıyan altın rezervine rastlandı. Şirket tarafından paylaşılan teknik verilere göre: 25-TVA-003 numaralı sondaj kuyusunda, 4,5 metrelik kesitte %4,1; bu kesitin 2,5 metrelik bölümünde ise %7 oranında antimon konsantrasyonu ölçüldü.

Bazı katmanlarda altın yoğunluğunun ton başına 10,52 grama kadar ulaştığı, belirli segmentlerde ise antimon oranının %9’un üzerine çıktığı teyit edildi. Sondajlardan elde edilen numuneler, Romanya’da bulunan bağımsız ve akredite ALS laboratuvarlarında jeokimyasal analize tabi tutularak metal varlığı resmi olarak tescillendi.

ASKERİ MÜHİMMAT VE ZIRHLI ARAÇ ALAŞIMLARINDA KULLANILIYOR

Toplamda 70 sondajın tamamlandığı Trojarova sahası, Avrupa’nın antimon üretiminde bağımsızlığını sağlaması açısından stratejik bir merkez olarak değerlendiriliyor. Antimon; yarı iletken üretimi, LED teknolojileri ve gelişmiş elektronik devrelerin yanı sıra, askeri mühimmat ve zırhlı araç alaşımlarında kullanılması nedeniyle savunma sanayiinin vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer alıyor.

KÜRESEL REZERV TAŞTIŞMALARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Maden sektöründeki bu gelişme, küresel ısınma ile birlikte yeni rezerv alanlarının gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlar, Antarktika’daki buzulların erimesiyle birlikte önümüzdeki süreçte Antarktika Yarımadası ve Transantarktik Dağları’nda bakır, altın, platin ve kobalt gibi değerli metallerin erişilebilir hale geleceğini öngörüyor. Halihazırda Şili, Arjantin, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin bu bölgeler üzerindeki hak iddiaları, maden stratejilerinin jeopolitik önemini artırıyor.