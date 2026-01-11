Türk müziğinin usta sanatçılarından Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te hayatını kaybetti. Ölümün ardından miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile eşi Muhammet Aydın’ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. İş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, Ö.A. adlı şahsa ise bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldı. Ürünleri teslim alamayan şahıs şikayetçi oldu. Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

