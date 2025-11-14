14 Kasım 2025 itibarıyla 5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) net kazancı banka banka şöyle şekillendi:
TEB
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 147.971,85 TL
Vade Sonu Tutar 5.147.971,85 TL
ING
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 148.777,38 TL
Vade Sonu Tutar 5.148.777,38 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %39,5
Net Kazanç 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar 5.142.849,32 TL
QNB
Faiz Oranı %43,5
Net Kazanç 138.437,26 TL
Vade Sonu Tutar 5.138.437,26 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %46,5
Net Kazanç 150.583,87 TL
Vade Sonu Tutar 5.150.583,87 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 168.796,76 TL
Vade Sonu Tutar 5.168.796,76 TL
ODEA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 140.689,38 TL
Vade Sonu Tutar 5.140.689,38 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %44
Net Kazanç 161.600,76 TL
Vade Sonu Tutar 5.161.600,76 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %42,25
Net Kazanç 152.794,52 TL
Vade Sonu Tutar 5.152.794,52 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı %41,5
Net Kazanç 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar 5.150.082,19 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %41
Net Kazanç 148.273,97 TL
Vade Sonu Tutar 5.148.273,97 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %38
Net Kazanç 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar 5.137.424,66 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı %23
Net Kazanç 83.178,08 TL
Vade Sonu Tutar 5.083.178,08 TL