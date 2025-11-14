14 Kasım 2025 itibarıyla 5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) net kazancı banka banka şöyle şekillendi: 

TEB

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 147.971,85 TL

Vade Sonu Tutar 5.147.971,85 TL

ING

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 148.777,38 TL

Vade Sonu Tutar 5.148.777,38 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %39,5

Net Kazanç 142.849,32 TL

Vade Sonu Tutar 5.142.849,32 TL

QNB

Faiz Oranı %43,5

Net Kazanç 138.437,26 TL

Vade Sonu Tutar 5.138.437,26 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %46,5

Net Kazanç 150.583,87 TL

Vade Sonu Tutar 5.150.583,87 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 168.796,76 TL

Vade Sonu Tutar 5.168.796,76 TL

ODEA

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 140.689,38 TL

Vade Sonu Tutar 5.140.689,38 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %44

Net Kazanç 161.600,76 TL

Vade Sonu Tutar 5.161.600,76 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %42,25

Net Kazanç 152.794,52 TL

Vade Sonu Tutar 5.152.794,52 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %41,5

Net Kazanç 150.082,19 TL

Vade Sonu Tutar 5.150.082,19 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %41

Net Kazanç 148.273,97 TL

Vade Sonu Tutar 5.148.273,97 TL

HALKBANK

Faiz Oranı %38

Net Kazanç 137.424,66 TL

Vade Sonu Tutar 5.137.424,66 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı %23

Net Kazanç 83.178,08 TL

Vade Sonu Tutar 5.083.178,08 TL