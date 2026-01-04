Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski devam ediyor.

Bunun üzerine valilikler ve kaymakamlıklardan peş peşe eğitim ve öğretime ara verilmesi yönünde kararlar alındı.

Gün içerisinde bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Eğitime 'kar' arası verilen iller şunlar:

Batman

Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Malatya

Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Malatya Valiliği'nin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şırnak

Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

Van

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Bu arada Çatak-Van kara yolu da 5 gün önce inen çığ nedeniyle kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma açıldı. Ancak acil öncelikli araçların dışındaki diğer araçların geçişlerine izin verilmiyor.