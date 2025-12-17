Müfettişler yaptıkları denetimde, maden işçilerini hayatta tutacak, grizu patlamalarını önleyecek hayati sistemlerde 5 ölümcül eksik tespit etti. Bu eksikliklerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nundaki ‘‘İşin Acil Durdurulmasını Gerektiren Durumlar’ maddesi kapsamına girdiği bildirildi. Müfettişler, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Zonguldak’taki Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı kömür ocaklarındaki riskleri sıralarken ‘ölüm riski var, hemen kapatılmalı’ yazdıkları rapora SÖZCÜ ulaştı.

Müfettişlerin raporunda yazan 5 ölümcül ihmal:

1- Havalandırma, su nakli ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci enerji kaynağı yok.

2- Yeraltı işletmelerinin havalandırılmasını sağlayan ana aspiratörün ikinci enerji kaynağı yok.

3- Dizel yakıtla çalışan yedek aspiratörün ikinci enerji kaynağı yok.

4- Tali fanların yedekleri de yok, ikinci enerji kaynağı da yok.

5- Su tahliyesini sağlayan tulumbalar, dizel aspiratör ve fanlar exproof (patlamaya karşı korumalı) değil ve Atex sertifikası (tehlikeli ortamda güvenli çalışma garantisi) yok.”

Patlama riskini hiçe saymışlar

Müfettişlerin tulumba, aspiratör ve fanların ‘exproof’ olmadığı tespiti maden ocaklarında patlama riskinin hiçe sayıldığını gösteriyor. ‘Patlamaya karşı korumalı’ anlamına gelen exproof ekipmanlar, olası bir kıvılcım veya yüksek yüzey sıcaklığı gibi durumlarda patlama riskini en aza indiriyor. Ancak madenlerde bu ekipmanlar yerine sıradan ekipmanlar kullanılmış.