Florida’nın Cudjoe Key bölgesinde, son yılların en büyük avlarından biri gerçekleştirildi. Kaptan Jose Rodriguez Jr. komutasındaki teknede, yaklaşık 218 kilogram ağırlığında dev bir kılıç balığı yakalandı.

5 SAATLİK MÜCADELE VERDİ

Above & Below Fishing Adventures adlı firmanın sahibi Kaptan Rodriguez ve beraberindeki Pensilvanyalı bir aile, okyanusta devasa bir kılıç balığıyla karşılaştı. Balığın tekneden içeri alınması, beş saat süren yoğun bir fiziksel mücadelenin ardından mümkün oldu. Kaptan Rodriguez, balığı kontrol altına almanın ve güverteye çekmenin ekstra yarım saat sürdüğünü belirtti.

MUHAFAZA EDİLMESİ ZOR

Balığın boyutları nedeniyle mürettebat, balığı sabitlemek için buz torbaları ve havlular kullanmak zorunda kaldı. Teknede muhafaza edilmesinin güçlüğü sebebiyle, balığın parçalama işlemi henüz teknedeyken gerçekleştirildi.

YEREL HALKLA PAYLAŞILDI

Oğullarının lise mezuniyetini kutlamak amacıyla geziye katılan Pensilvanyalı aile, avladıkları balığın büyük bir kısmını yerel topluluğa bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 218 kilogramlık balıktan sadece 10-15 kilogramlık bir kısmı kendilerine ayıran ailenin bu kararı sayesinde, bölgedeki 50 ila 70 kişinin taze kılıç balığından faydalandığı bildirildi.

Kaptan Rodriguez, Florida Keys bölgesinde yaklaşık 227 kg üzerindeki avların oldukça nadir görüldüğünü ve bu avın "hayatta bir kez yaşanacak" bir deneyim olduğunu ifade etti.