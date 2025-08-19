Yatırımcılar için bu hareket büyük bir sürpriz oldu. Zira pazartesi sabahı başlayan işlem gününde 5,5 saat içinde yaşanan bu artışla birlikte 10 bin liralık yatırım 700 bin liraya dönüştü. Hisse, en yüksek seviyeye Sydney saatiyle saat 15:30'da ulaştı, bu da kapanıştan sadece 30 dakika öncesine denk geldi.

İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDU

Ancak ani yükseliş sonrası borsaya yapılan açıklamayla birlikte, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse senedinin işlemlerini geçici olarak durdurdu. Kaili Resources'ın talebi üzerine gelen bu durdurma kararının çarşamba gününe kadar süreceği bildirildi.

ABC News'te yer alan habere göre; yükselişten kâr elde eden yatırımcıların satışa geçmesiyle hisse fiyatı gün sonunda 1,08 dolara kadar geriledi. Buna rağmen bu seviye, Haziran 2002’den bu yana görülen en yüksek kapanış fiyatı oldu. Kar satışı yapmayanlar için bile bin dolarlık yatırım 27 bin dolar değerine ulaşarak dikkat çekici bir kazanç sağladı.

DALGALANMANIN ARDINDA SONDAJ İZNİ VAR

Bu dalgalanmanın ardındaki kıvılcım, Kaili Resources’ın Güney Avustralya Enerji ve Madencilik Departmanı’ndan aldığı sondaj izniydi. Şirketin Lameroo, Karte ve Coodalya bölgelerinde sondaj yapmasına onay verilmesinin ardından hisselerdeki yükseliş başladı. Ancak analistlere göre bu izin, üretimle ilgili somut bir gelişme anlamına gelmiyor.

Moomoo piyasa stratejisti Michael McCarthy, yaşananları sağlıksız bir yükseliş olarak değerlendirdi. McCarthy, "Bu gelişmenin ekonomik bir mantığı yok, çünkü henüz üretime çok uzaklar" diyerek bu tür hareketlerin sadece kalabalık davranışı ve spekülasyon ile açıklanabileceğini belirtti.

McCarthy, bu yükselişi 1999’daki internet balonuna benzetti ve "Bunlar gülünç hareketler" diyerek şirketin düşük piyasa değerine sahip olması nedeniyle küçük yatırımcı ilgisinin fiyatları bu denli etkileyebildiğini söyledi.

Kaili Resources, 1997’de kurulan bir şirket olup, hisseleri 20 yıldır 80 cent seviyesinin altında işlem görüyordu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Donghai Zhang ve direktör Chunlin Liu, Çin merkezli Yitai Group ve onun iştiraki Inner Mongolia Yitai Coal Co. ile bağlantılı isimler.