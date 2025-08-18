Sındırgı'daki 6.1 depreminin ardından artçı sarsıntılar devam ederken sadece bugün 07:53 ile 13:30 arasında 85 deprem meydana geldi. Bu depremlerin biri 4.2 büyüklüğünde meydana gelirken 5 sarsıntı da 3.0'ün üzerinde gerçekleşti.

Artçı depremin 4.2 olarak meydana gelmesinin ardından CNN Türk’te bölgedeki fay hareketliliğini değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi ‘olağan dışı' olarak yorumladı.

"OLAĞAN BİR DURUMUN DIŞINDA..."

Pampal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun.”