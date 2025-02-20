1- Kampanya kapsamında hangi türde daireler sunulacak?

Kazançlı Yatırım Kampanyası çerçevesinde 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire tipleri satışa sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyen bireyler, kendilerine en uygun seçeneği değerlendirebilecek.

2- Kampanyada sunulan ödeme modelleri ve vade imkanları nelerdir?

Ödeme planı üç farklı modelden oluşuyor:

- İlk modelde, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemiyle 120 aya varan kredi imkanı sağlanıyor.

- İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. 13. aydan itibaren ödemeler başlıyor veya 1,29 vade farkıyla 60 aya kadar borçlanma seçeneği sunuluyor.

- Üçüncü modelde ise peşinat ödemeden azalan taksitlerle konut sahibi olma fırsatı tanınıyor. Bu seçenekte 60 aya kadar vadelendirme yapılırken, 0,99 vade farkı uygulanıyor.

3- Kampanyaya başvurular nasıl yapılacak?

Vatandaşlar, kampanya kapsamında açık satış yöntemiyle işlem gerçekleştirebilecek. Satış ofislerine giderek satın alma sürecini başlatabilecekler.

4- Başvuru süresi ne zaman sona erecek?

Yaklaşık 4.500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı bu kampanya için son başvuru tarihi 23 Mart olarak belirlendi.

5- Kampanya hangi projeleri kapsıyor?

Kazançlı Yatırım Kampanyası; İstanbul’da Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent projelerini kapsıyor.