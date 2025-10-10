TSK'dan ihraç edilen 5 genç teğmen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde genç teğmenler kılıçlı yemin ederek, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.

BAYRAKTAROĞLU YDK ÜYELERİNE BASKI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

O görüntüler Türkiye'nin gündemine otururken, iktidarın sert tepkisiyle karşılandı ve günlerce tartışıldı.

5 genç teğmen 3 komutanıyla beraber TSK'dan ihraç edildi.

Teğmenler TSK'ya geri dönüş için yargı mücadelesini sürdürürken yeni bir hukuki hamle geldi.

SÖZCÜ TV'den İlknur Yağumli'nin haberine göre; 5 genç teğmen Kara Kuvvetleri'nin o dönemki komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun gerekçesinde Bayraktaroğlu'nun teğmenlerin ihraç edilmesi için Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yaptığı öne sürüldü.

İDDİANAME HAZIRLANMASINI İSTENDİ

İddiaya göre; 5 teğmen için YDK'da yapılan ilk oylamada 7’ye 2 “teğmenler ihraç edilmesin” kararı çıktı.

Ancak iddiaya göre Bayraktaroğlu devreye girerek üyelere baskı yaptı ve 3 üye oyunu değiştirdi.

Böylece son oylamada teğmenler için 5 YDK üyesi ihraç edilsin oyu kullanırken 4 üye de "ihraç edilmesin" dedi.

Dilekçede Bayraktaroğlu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlanması istendi.

KİTAPTAKİ İDDİALAR DA SAVCILIĞA SUNULDU

Başvuruda Askeri Ceza Kanunu ve TCK hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Genelkurmay Başkanı görevle ilgili suçlardan yalnızca Yüce Divan'da yargılanabiliyor. Ancak bu yargılamanın başlaması için yönetmelikler, yasa ve anayasada öngörülen şartlarla soruşturma izninin alınması gerekiyor.

Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianame düzenlemesi ve usul kurallarının eksiksiz uygulanması şart.

Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açılmasını kabul ederse Bayraktaroğlu'nun AYM'de yargılanmasının yolu da açılabilir.

Yargıtay kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gazeteci Ersin Eroğlu'nun, “Teğmenler” kitabında yer alan bu iddia kitapla beraber suç duyurusu gerekçesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.