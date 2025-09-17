Yurt dışı seyahati planlayanlar için vize süreçleri en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Ancak Türk pasaportuna sahip kişiler için bazı ülkeler bu konuda çok daha avantajlı. Uzmanların ve güncel verilerin işaret ettiği en kolay vize alınabilen ya da vizesiz giriş yapılabilen 5 ülke şöyle sıralanıyor:

1.GÜRCİSTAN

Türkiye ile vize muafiyeti anlaşması bulunan Gürcistan, kimlik kartı ile bile giriş yapılabilmesi sayesinde en kolay ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

2. AZERBAYCAN

Kardeş ülke Azerbaycan, kapıda vize veya e-vize uygulaması ile Türk vatandaşlarına hızlı ve sorunsuz giriş sağlıyor.

3. MOLDOVA

Vizesiz seyahat edilebilen Moldova, ucuz konaklama ve kolay ulaşım imkanları ile de gezginlerin gözdesi.

4. JAPONYA

Turist olarak kısa süreli ziyaretlerde vize muafiyeti sağlayan Japonya, Asya rotasında en kolay ülkelerden biri konumunda.

5.MALEZYA

Türk pasaportu ile 90 gün boyunca vizesiz kalma hakkı sunan Malezya, hem tatil hem iş seyahatleri için tercih ediliyor.

Bu ülkeler hem turistik hem de is seyahatleri için Türk vatandaşlarına kapılarına kolayca acarken, hızlı onay süreçleri ve basit başvuru adımlarıyla da dikkat çekiyor..