Muğla’nın Milas ilçesinde ki Merkez İlkokulu anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Hüma Terim, tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp rahatsızlığı ve ameliyat sonrası yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haberin ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı bir taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, “İlçemiz Merkez İlkokulu anasınıfı öğrencimiz Hüma Terim'in vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.