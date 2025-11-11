Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile birlikte evden çıktıktan sonra dokuz gündür haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.
ÖNCE MONTU TESPİT EDİLDİ
Kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi.
Ekipler bölgeye sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
Kastamonu Valiliği 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır.
ANNENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarında, Osman'ın cesedinin bulunduğu yerin 200 metre ilerisinde anne Huriye Helvacı da ölü olarak bulundu.