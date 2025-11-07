5 yıl önce işinden ayrılan Trepca adlı genç bir film yapımcısı, elinde kamerasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni boydan boya dolaşarak, tanıştığı yabancılara tek bir basit soru sordu: "Mutlu musunuz?"

Amacı, insanların mutluluğunun (veya mutsuzluğunun) ardındaki nedenleri öğrenmekti.

TikTok ve YouTube'da paylaştığı bu anlar, 4 milyona yakın abone ve 15 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Trepca'nın süreci basitti: Bir yabancıya yaklaşıp belgeselinde yer almak isteyip istemediklerini soruyor, ardından o kader sorusunu yöneltiyordu. Çoğu insan, bu soru karşısında duraksayıp düşündükten sonra, hayat yolculukları hakkında şaşırtıcı derecede dokunaklı ve özgün cevaplar veriyordu:

Bir ebeveyn, "Çocuğum doğduğundan beri mutluyum" diye itiraf ediyordu.

Bir başkası, mutluluğu "Her şey. Yemek, öğle yemeği, temiz hava, güzel hava" gibi anlarda bulduğunu söylüyordu.

Seksenlerindeki bir adam ise sırrı, "Mutlu olmak için sadece sevmek, gerçekten sevmek gerekir" diyerek özetliyordu.

Ancak alınan tepkiler, bazen basit itirafların çok ötesine geçerek, dünyaya bakış açısını sarsan derslere dönüştü. Belgeselde konuşan 4. evre kanser hastası bir babanın sözleri, milyonlarca izleyiciyi derinden etkiledi.

Kaykayını izlediği oğlunu işaret eden baba, şunları söyledi:

"İlk yılı atlattığım için mutluydum. Burada olduğum, tüm bunları yaptığını gördüğüm için mutluyum. Çünkü bir gün bunları göreceğimi hiç düşünmemiştim."

Trepca, bu tür anlar sayesinde, en kötü durumlarda bile insanların neşe aramaya devam ettiğini gördü.

Durham Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Fuschia Sirois de Washington Post'a verdiği demeçte bu durumu doğruluyor: "Çok yıpratıcı kronik hastalıklardan muzdarip insanlar bile iyimser bir bakış açısına sahip olabilir. Bu, zihni olumlu yönleri fark edecek şekilde eğitmekle ilgili."

Videolarının geniş kitleler üzerindeki bu olumlu etkisini fark eden Trepca, kazandığı şöhreti artık iyi amaçlar için kullanıyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışarak fon toplamalarına ve gönüllü bulmalarına yardımcı oluyor. Hatta topluluğuyla birlikte, "ulaşım imkânı olmayan" engelli çocuklar için bir otobüs almak üzere 60.000 dolar topladığını gururla paylaşıyor.

Peki, bu olağanüstü deneyim Trepca'ya kendi mutluluğu hakkında ne öğretti? Amerikan gazetesine verdiği cevap, projenin özeti gibiydi: "Bu mutluluk, ailenle kurduğun bağlarda yatıyor. Eğer böyle bir şansınız varsa, dünyanın en mutlu insanları arasındasınız."