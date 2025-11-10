12 Kasım 2020'de yayınlanan Berkun Oya imzalı 'Bir Başkadır' dizisi ikinci sezonuna hazırlanıyor.
Netflix’te yayınlanan, birinci sezonun üzerinden geçen beş yılın ardından izleyiciyle buluşacak ikinci sezon, 4 bölümden oluşacak.
ÇEKİMLER BİR AY SÜRECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizi aralık ortasında sete çıkacak. Çekimlerin bir ayda tamamlanması ve ocak ortasında bitmesi planlanıyor.
Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da farklı sınıflardaki insanların yollarının kesişme hikâyesi Öykü Karayel'in hayat verdiği 'Meryem' karakterinin üzerinden anlatılmıştı.