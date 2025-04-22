Fenerbahçe ile puan farkını 5’e çıkaran Galatasaray, şampiyonluk havasına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, rehavet uyarısı yapıp tedbiri elden bırakmasa da bir yandan da 5. yıldız anlamına gelen 25. şampiyonluk için unutulmayacak bir organizasyonun hazırlıklarını yapıyor.

Tarihin en görkemli kutlaması için kolları sıvayan Cimbom, taraftarın bilet bulamadığı 55 bin kişilik Rams Park yerine Yenikapı Etkinlik Alanı’nı kullanacak.

KADIKÖY'DEN UÇURULACAK

Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüslerle Yenikapı’ya geçecek futbolcuları, 1.5 milyonu aşması beklenen sarı-kırmızılı taraftar karşılayacak. Dünyanın en büyük şampiyonluk kutlamasında yerli ve yabancı sanatçılar sahne alacak, sır gibi saklanan sürprizlerle coşku tavan yapacak.

Ama en büyük şov sona saklanacak. Rams Park’tan ‘drone’larla uçurulacak 5 yıldız, Dolmabahçe ve Kadıköy üzerinden geçip, Yenikapı’ya inecek.

KAHİN ÖZBEK

Galatasaray'ın 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmasının ardından akıllara Başkan Dursun Özbek’in 2017 yılında yaptığı konuşma geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek’in 8 sene önce yaptığı “Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5’i takarız” açık laması sosyal medyada gündem oldu.