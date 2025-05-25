Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızın kutlamaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Yenikapı miting alanında tarihi bir kutlama yapmaya hazırlanıyor.
Yenikapı miting alanında yapılacak kutlamanın hazırlıkları devam ederken sosyal medyaya düşen bir fotoğraf Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çekti.
Şampiyonluk kutlamasının yapılacağı ve kupanın kaldırılacağı platformdan yayınlanan bir fotoğrafta Medicana şirketinin adının yer alması dikkat çekti.
FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Galatasaray'ın 5. yıldız kutlamalarına, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt'un sahibi olduğu Medicana şirketi sponsor oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar ezeli rakiplerinin 5. yıldız kutlamalarına Fenerbahçeli bir yöneticinin sponsorluk vermesini eleştirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla Fenerbahçe yönetimine tepki gösterildi.