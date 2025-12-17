Yangın, Evrenseki Mahallesi’ndeki 4 katlı otelde saat 13.00 sıralarında çıktı. Zemin kattaki kazan dairesinden yükselen dumanlar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının, kazan dairesinde sürdürülen tadilat sırasında çıktığı değerlendiriliyor. İlk müdahale sırasında otelde görevli bir kişinin dumandan etkilendiği, hastaneye kaldırılan personelin tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan tahliye edilen yaklaşık 200 misafirin, yangının kontrol altına alınmasının ardından kademeli olarak yeniden otele alınmaya başlandığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.