Deniz Seki, 5 yıllık sevgilisi İrfan Özçelik'ten ayrıldığını açıkladı.
Önceki akşam Arzu Öztoprak-Onur Öztırak çiftinin Çırağan Sarayı'ndaki düğün töreninde sahneye çıkan Deniz Seki, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:
"Özel hayatımdan haberim yok. Ben yalnızım, küslük makamını geçtik artık. Uzun yıllardır hayatımda olan insanla görüşmüyoruz. Görüşmeme sebebimiz de ne bilmiyorum."
55. YAŞINI İŞ İNSANI SEVGİLİSİYLE KUTLAMIŞTI
Deniz Seki geçen temmuzda 55'inci yaşını ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı özel bir geceyle kutlamıştı.
Davette ünlü şarkıcıyı sevgilisi de yalnız bırakmamıştı.
Pastasındaki mumları üfledikten sonra Seki'yi ilk olarak sevgilisi öperek yeni yaşını kutlamıştı.