İsrail, bölgesel tehditlere karşı hava gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla dev bir askeri modernizasyon hamlesine imza attı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD ile yürütülen yaklaşık 119 milyar dolarlık dev bütçeli plan kapsamında iki yeni savaş uçağı filosunun alımı resmen onaylandı.

RADARLARA YAKALANMIYOR

Yeni tedarik planı, radara yakalanmayan F-35 "Adir" hayalet uçakları ile yüksek mühimmat kapasitesine sahip F-15IA saldırı uçaklarından oluşuyor. Bu stratejik ikili, İsrail’in operasyonel kabiliyetini iki aşamalı bir güce dönüştürecek: F-35'ler gizlilik özellikleri sayesinde düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirerek yolu açacak, ağır silahlı F-15'ler ise derinlerdeki hedeflere yönelik yoğun ve yıkıcı vuruşlar gerçekleştirecek.

50'YE YAKIN YENİ UÇAĞI FİLOSUNA EKLEYECEK

Özellikle İran'a karşı caydırıcılığı artırmayı hedefleyen bu adım, İsrail Hava Kuvvetleri'nin envanterine 50'ye yakın yeni uçak ekleyerek toplam savaş gücünü önemli ölçüde büyütecek.

Halihazırda 300'den fazla savaş uçağına sahip olan İsrail, İran karşısında elini güçlendirmeye çalışırken yetersiz kalan hava savunma sistemlerine karşı direnç kazanacak.

hem de Orta Doğu genelinde uzun menzilli harekat kapasitesini pekiştirecek. Bu modernizasyon, aynı zamanda İsrail ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin ve bölgesel güvenlik mimarisinin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.