ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini ve ABD'ye katılmaya davet ettiklerini belirtmişti.

'ÖYLE YA DA BÖYLE GRÖNLAND'I ALACAĞIZ'

Trump, Grönland'ın ulusal ve uluslararası güvenlik için önemli olduğunu vurgulayarak, "Grönland'a ihtiyacımız var ve bunu elde edeceğiz. Sanırım öyle ya da böyle, bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana sık sık gündeme geliyor.

23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunmuştu. Bu açıklamalar, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

'SATILIK DEĞİLİZ, ASLA OLMAYACAĞIZ'

Trump'ın açıklamalarına cevap veren Grönland Başbakanı Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" dedi.