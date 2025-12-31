Kentte unutkanlık, neredeyse bir “kayıp eşya müzesi” oluşturacak kadar yaygınlaştı... Elektrikli süpürgeden perdeye, elektrikli scooterdan darbukaya kadar birçok sıra dışı eşya, metro hatlarında sahiplerinden ayrı düştü. Hatta bisiklet ve tenis raketi gibi büyük ve taşınması zor eşyalar bile unutulanlar arasında yer aldı.

SADECE BİR HATTA 10 BİNE YAKIN EŞYA UNUTULDU

Unutulan eşyaların en fazla toplandığı hat ise M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı oldu. Bu hatta 9 bin 52 eşya toplandı. Yolcular, kaybettikleri eşyaları bulabilmek için yıl boyunca Metro İstanbul’un kayıp eşya ofislerine 8 bin 640 başvuru yaptı. Bu başvurular sonucunda 6 bin 12 eşya sahiplerine teslim edildi.

EN ÇOK UNUTULAN EŞYALAR BELLİ OLDU

En çok unutulan eşya açık ara farkla İstanbulkart oldu. Toplamda 23 bin 100 adet İstanbulkart bulundu. Onu 19 bin 886 adet takı ve aksesuar, 5 bin 915 kişisel kart, 2 bin 514 çanta ve cüzdan, 582 giyim eşyası izledi. Hatlarda ayrıca 8 bin 575 kez para unutulduğu kayıtlara geçti.

Verilere göre, unutkanlığın zirve yaptığı ay ekim oldu. Eğitim-öğretim döneminin başlaması ve yolcu sayısındaki artışla birlikte, kayıp eşya başvuruları ekim ayında en yüksek seviyeye ulaştı.