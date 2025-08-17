Yaklaşık 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kira geliri getirmesi beklenen Merter’deki Sentez AVM’de dükkânların büyük bölümü boşaldı. Merter esnafı, bölgede buna benzer 2-3 yapının daha bulunduğunu belirterek hazır giyim sektöründe yaşanan daralmanın boyutuna dikkat çekiyor.

SEKTÖR KAN KAYBEDİYOR

Dünya Gazetesi’nden Recep Erçin’in aktardığı bilgilere göre, Türk hazır giyim sektörü maliyet-fiyat dengesizliği nedeniyle hızla güç kaybediyor. Sektörde konkordato ilan eden firma sayısı artarken, geçmişte milyonlara ulaşan istihdamın da giderek azaldığı verilerle ortaya konuluyor.

YATIRIM MISIR’A KAYDI, MERTER BOŞALDI

Maliyetleri dengelemek için alıcı markaların teşvikiyle Mısır’a yönelen üretim yatırımları, İstanbul’un önemli merkezlerinden Laleli, Osmanbey ve Merter’de çok sayıda işyerinin boş kalmasına yol açtı. Uzmanlara göre bu durum, Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en somut göstergelerinden biri haline geldi.