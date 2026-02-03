İlginç dansı ve şarkılarıyla bir dönem sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Ajdar, Hayrettin'in programına konuk olarak davet edildi. Fakat Ajdar'ın bu davet için 50 milyon euro istediği belirtildi. Bu teklif sosyal medyada gündem oldu.

AJDAR'DAN 'YOK ARTIK' DEDİRTEN ŞART

2003 yılında adını Popstar yarışmasıyla duyuran Ajdar, o günden bu yana açıklamaları ve şarkılarıyla gündemden düşmedi. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Ajdar, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'a davet edildi. Ajdar ile iletişime geçen Hayrettin, aldığı yanıtla şaşkına döndü.

50 MİLYON EURO İSTEDİ

Ajdar'ı konuk almak istediğini söyleyen Hayrettin, şu yanıtı aldığını söyledi:

"50 milyon Euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık"