Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, Kayseri'de üye olduğu konut kooperatifi tarafından, yaklaşık 1 milyon Euro dolandırıldığını iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, 2009’da bir gazete ilanı üzerine Kayseri’ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi’ne üye olduğunu anlatan Schneider, şunları söyledi:

-Almanya’dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, ‘Her an Türkiye’ye gelemezsiniz.

-Tapu işlemlerini sizin adınıza yürütebilmemiz için vekâlet vermelisiniz’ dedi. Bunun üzerine kooperatife noter geldi. Yazıyı okumamıza bile fırsat vermeden imza attırıldı. İmzaladıktan sonra hepimizi yemeğe götürdüler.

Bu vekâletnameyle Mahmut Öztürk, 18 dairemi başkalarına devretmiş. Devirden sonra hayatını kaybedince elimde sadece 4 daire kaldı.

-Kooperatifin yeni başkanı Birsen M. ise bu 4 daireyi, kooperatifin maliyeye olan borcuna karşılık ipotek gösterdi.

HACİZ ŞOKU DA YAŞADI

Borçlar ödenmeyince dairelere haciz geldiğini belirten Schneider, şöyle devam etti:

“Bana ‘Parayı ver, haczi kaldıralım, dairelerini teslim edelim’ dediler. 31 Aralık’ta teslim edileceğine dair protokol yaptık. Bunun üzerine 3 milyon 500 bin lira ödedim ancak daireler teslim edilmedi. Daha önce 250 bin euro ön ödeme yapmıştım. Sonraki ödemelerimle bu rakam 860 bin euroya ulaştı.

Şu an tek bir dairem yok. Dairelerle birlikte toplam zararım 1 milyon euroyu buldu.

-Yani vekâlet verdikten sonra yediğim o yemek bana 50 milyon liraya mal oldu. Meğer dolandırılmamın kutlama yemeğine katılmışım.

-Kooperatifin borçlarını gerekçe göstererek bizden 1,5 milyon lira gibi yüksek meblağlar istediler. Ödeyemeyenleri mahkemeye verip dairelerini ellerinden aldılar, kendi eş dost ve akrabalarını hak sahibi yaptılar.

-Kooperatif Başkanı Birsen M. ile eşi Cengiz M.’nin bizim paralarımızla lüks bir yaşam sürdüğünü görüyoruz.

-Şu anda benim paramla cipe biniyorlar. Birsen M. ve Cengiz M. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.