Birçok kadın sağlığını desteklemek için doğal yöntemlere yöneliyor. Uzmanlara göre, menopoz döneminde yapılan küçük ama etkili beslenme değişiklikleri, bu süreci daha konforlu hale getirebilir. Bu değişikliklerin başında da besleyici, mineral ve protein açısından zengin çorbalar geliyor.

Özellikle kemik suyu çorbası, 50 yaş üstü kadınların sağlığını destekleyen en önemli doğal besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu çorbanın düzenli tüketilmesinin menopoz döneminde sık karşılaşılan yorgunluk, eklem ağrısı ve cilt sorunları gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Kemik suyu protein, kolajen ve temel mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu besinler menopoz döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde eklemlerin esnekliğini artırabilir, cilt elastikiyetine destek olabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, sindirim sistemini rahatlatabilir.

Uzmanlara göre kemik suyu çorbasının en büyük avantajlarından biri hem geleneksel hem de kolay hazırlanabilir olmasıdır. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınlar tarafından doğal bir destek olarak tercih edilmektedir.

EVDE KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?

Ev yapımı kemik suyu için iki basit yöntem bulunur. Bütün bir tavuğu, soğan, sarımsak, havuç, defne yaprağı ve baharatlarla birlikte kısık ateşte uzun süre pişirin. Tüm besin öğeleri kemiğin içinden suya geçtikçe, çorbanın lezzeti ve besin değeri artar.

Daha önce pişirilmiş ya da kızarmış tavuk kemiklerini sebzelerle birlikte kaynatın. Düdüklü tencere veya yavaş pişirici kullanmak hazırlık süresini kısaltır.

BALKABAĞI VE FASULYELİ GÜÇ ÇORBASI

Kemik suyunu tek başına içmek yerine sebzelerle birleştirerek daha lezzetli ve doyurucu hale getirmek mümkün. Özellikle balkabağı, fasulye ve tavuk kemiği suyu ile hazırlanan çorba, hem lif hem de protein açısından zengin bir seçenek sunar.

Tarifi oldukça basit. Soğan, sarımsak, kabak ve biberi zeytinyağında soteleyin. Barbunya fasulyesi ve baharatları ekledikten sonra kemik suyunu ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin ve ardından blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam elde edin. Üzerine karabiber ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.