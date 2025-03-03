50'li yaşlar erkekler için aslında yeni bir dönem demek. Fakat bu döneminde risk barındıran durumları var. Uzmanlar ise özellikle sağlık açısından 50 yaşı geçenleri bazı konularda uyarıyor. 3 önemli noktaya dikkat çeken uzmanlar, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

50 YAŞINDA GİREN BU HATALARDAN UZAK DURSUN!

50 yaşında olanlar erkek özellikle bazı hataları sıklıkla yapıyor. Bunlardan biri de düzenli sağlık kontrolleri. Bunları ertelemek, prostat kanseri, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riski bu yaşlarda artar. Bundan dolayı bu yaş grubunun düzenli olarak doktor kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Erkekler 50 yaşında gelince genellikle spor aktivitelerini bırakıyor. Oysa ki en çok fiziksel aktivitelere ihtiyaç duyulan bir dönem.Yaşlanmayla beraber kas kütlesi düşer ve metabolizma da buna bağlı olarak yavaşlar. Bu durum da kilo almayı kolaylaştırır. Uzmanlar ise bu yaş grubunun düzenli olarak yürüyüş yapmasını öneriyor.

En önemli nokta ise sağlıklı beslenme alışkanlığını sürdürmek. İşlenmiş gıdalar, paketlenmiş ürünler ve aşırı yağlı yiyeceklerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. 50 yaş ve üzerinin dengeli beslenmeye dikkat etmeli.