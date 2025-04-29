Norveç'in güneyindeki Ny-Hellesund sahilinde ailesiyle birlikte vakit geçiren 14 yaşındaki Hedda Traa Haukom, kayaların arasında eski bir şişe buldu. Şişenin içinde İngiltere'nin Bolton bölgesindeki bir okuldan gönderilmiş not yer alıyordu. Notta yazanlar ise şöyle:

"Bunu bulan kişi, lütfen şişeyi Bolton County Grammar School, Bolton, Lancashire, İngiltere adresine geri göndersin. Karşılığında bir pound veya eşdeğer Fransız frangı alacaktır. Teşekkürler!"

MESAJI ALIR ALMAZ HAREKETE GEÇTİ

Şişenin, Bolton County Grammar School öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Fransa'ya düzenlenen bir okul gezisi sırasında denize bırakıldığı tahmin ediliyor. Okulun 1982 yılında adını değiştirdiği biliyor ki bu da mesajın en az 42 yıl 3 aylık olduğunu kesinleştiriyor.

Şişeyi bulduğu anı anlatan Hedda, "Sahilden yaklaşık on mertre uzaklıkta, bir kayanın altında bir şişe bulduk. İçinde bir kağıt vardı. Şişe oldukça eski görünüyordu, bu yüzden açıp mesajı okumaya karar verdik. Mesajı yazan kişiyi bulmak ve onlara mesajın yıllar sonra nerelere ulaştığını anlatmak çok eğlenceli olurdu" dedi.